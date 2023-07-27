Yangından çıkan Kur'an-ı Kerim görenleri hayrete düşürdü! Ev kül oldu geriye sadece Kur'an-ı Kerim kaldı
Eyüpsultan'da tek katlı prefabrik evde çıkan yangın evi küle çevirdi. Yanan evden çıkan Kur-an'ı Kerim'i görenler gözlerine inanamadı.
Olay dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Agaçkakan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İlyas Avcılar isimli vatandaşa ait tek katlı prefabrik eve gelen elektrik hattı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayarak koptu.
Bunun sonucunda evin çevresinde bulunan kurumuş otlar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler bitişiğinde bulunan prefabrik eve ulaştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, elektrik ekipleri ise mahalleye gelen enerjiyi keserek tedbir aldı. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, evde bulunan 6 adet tüpün patlamaması ise faciayı önledi.
Bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı
Yangının ardından yapılan kontrollerde evde bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlenirken, Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi ise dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'in sadece kenarlarının yandığı görüldü.
Osman Avcılar isimli vatandaş, "Her şey yandı Kur'an-ı Kerim yanmadı. Şuraya bakın vallahi yanmamış adına kurban olduğum Allah'ım neylerse güzel eyler komple yanmış her taraf Kur'an-ı Kerim yanmamış" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.