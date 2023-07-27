Yangından çıkan Kur'an-ı Kerim görenleri hayrete düşürdü! Ev kül oldu geriye sadece Kur'an-ı Kerim kaldı

Bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı

Yangının ardından yapılan kontrollerde evde bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlenirken, Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi ise dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'in sadece kenarlarının yandığı görüldü.

Osman Avcılar isimli vatandaş, "Her şey yandı Kur'an-ı Kerim yanmadı. Şuraya bakın vallahi yanmamış adına kurban olduğum Allah'ım neylerse güzel eyler komple yanmış her taraf Kur'an-ı Kerim yanmamış" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.