Yangında kül olan umutlar, yardımlaşma ile yeşeriyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangını, yerleşim alanlarında en büyük zararı Kalemler Mahallesi’nde vermiş, evlerin neredeyse tamamı alevlere teslim olmuştu. Yangında kısa sürede evinin küle dönmesine mani olamayan Gülsüm Uysal da olayın şoku ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Böyle acı mı olur Allah'ım? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diyerek feryat etmişti.