Yangında kül olan umutlar, yardımlaşma ile yeşeriyor
MANAVGAT’taki orman yangınında ‘yavrumun çeyizleri yandı’ feryatlarıyla yürekleri dağlayan Gülsüm Uysal’ın yüzü günler sonra gülmeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gönderdiği çeyizlere kavuşan Uysal, “Biz felaketi yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.
Manavgat’taki orman yangınında ‘yavrumun çeyizleri yandı’ feryatlarıyla yürekleri dağlayan Gülsüm Uysal’ın yüzü günler sonra gülmeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gönderdiği çeyizlere kavuşan Uysal, “Biz felaketi yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangını, yerleşim alanlarında en büyük zararı Kalemler Mahallesi’nde vermiş, evlerin neredeyse tamamı alevlere teslim olmuştu. Yangında kısa sürede evinin küle dönmesine mani olamayan Gülsüm Uysal da olayın şoku ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Böyle acı mı olur Allah'ım? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diyerek feryat etmişti.
Çaresiz kadının feryatlarını sosyal medyadan gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Gülsüm Uysal’ı telefonla görüntülü arayıp, ‘hem geçmiş olsun’ dileklerinde bulunmuş, hem de kül olan kızının çeyizlerini Büyükşehir olarak hazırlayacaklarının sözünü vermişti.
Başkan Aktaş, bu görüşmeden 3 gün sonra da incelemelerde bulunmak için gittiği Manavgat’ta Gülsüm Uysal’ı da ziyaret edip, moral vermişti.