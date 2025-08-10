BIST 10.973
Yangında evi kül oldu, Kur’an-ı Kerim’ler sapasağlam kaldı

Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını, 9 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Saçaklı köyünde evi tamamen yanan bir vatandaşın evinde, Kur’an-ı Kerim’lerin hiçbir zarar görmemesi dikkat çekti.

Yangında evi kül oldu, Kur’an-ı Kerim’ler sapasağlam kaldı - Resim: 1

Çanakkale'de 8 Ağustos Cuma günü saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti.

Yangında evi kül oldu, Kur’an-ı Kerim’ler sapasağlam kaldı - Resim: 2

 Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe kapatılırken, devlet hastanesi, üniversite kampüsündeki öğrenciler, engelli bakım evinde kalanlar ile çok sayıda ev ve vatandaş tahliye edildi. 

Yangında evi kül oldu, Kur’an-ı Kerim’ler sapasağlam kaldı - Resim: 3

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu dün (9 Ağustos) saat 14.45'te kontrol altına alındı. Yangında Saçaklı köyü sakinlerinden Ali Aydoğan'ın (48) evi de küle dönerken tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

Yangında evi kül oldu, Kur’an-ı Kerim’ler sapasağlam kaldı - Resim: 4

KUR'AN-I KERİM'LER SAPASAĞLAM ÇIKTI

Yangında tamamen zarar gören evde sadece Kur'an-ı Kerim'lere bir şey olmadı. Evi yanan Ali Aydoğan, "Bu Kur'an-ı Kerim'ler babama aitti. Bir tek evden yanmadık bu Kur-an'ı Kerim'ler çıktı. Başka hiçbir şey sağ yok. Bir tek Kur-an'ı Kerim'ler çıktı" dedi.

