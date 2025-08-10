Yangında evi kül oldu, Kur’an-ı Kerim’ler sapasağlam kaldı

KUR'AN-I KERİM'LER SAPASAĞLAM ÇIKTI

Yangında tamamen zarar gören evde sadece Kur'an-ı Kerim'lere bir şey olmadı. Evi yanan Ali Aydoğan, "Bu Kur'an-ı Kerim'ler babama aitti. Bir tek evden yanmadık bu Kur-an'ı Kerim'ler çıktı. Başka hiçbir şey sağ yok. Bir tek Kur-an'ı Kerim'ler çıktı" dedi.