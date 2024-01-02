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Yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

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Yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün evde çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün evde çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, annesi Nazan (34), babası Enis (39) ile 2 yaşındaki ikiz kardeşi Kaan Lamba'nın öldüğü elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında yaralanan Demir Lamba da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

Çocuğun cenazesi de işlemleri için morga kaldırıldı. Lamba ailesinden 4 kişinin cenazesi Köklüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

Bu arada, 4 çocukları bulunan Lamba çiftinin kızı Irmak (7) ve diğer oğlu Bulut'un (9) ise yangının çıktığı geceyi evlerinin yakınındaki anneannelerinin ikametinde geçirdikleri öğrenildi.

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