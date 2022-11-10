Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!
BURSA'da geçtiğimiz gün 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından taziye çadırı kuruldu. Baba Hüseyin El Cesim taziyeleri kabul ederken, yangında yeni detaylar ortaya çıktı.
Bursa'da geçtiğimiz gün 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından taziye çadırı kuruldu. Baba Hüseyin El Cesim taziyeleri kabul ederken, yangında yeni detaylar ortaya çıktı
Aynı gün doğan ve amcalarının yanına misafirliğe gelen 10 yaşındaki Ahmet ve 11 yaşındaki Ali El Cesim çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
Diğer yandan iki kardeşin birbirine sarılı halde bulunduğu öğrenilirken, El Cesim kardeşlerin cenazeleri tanınamadığı için numara verilerek toprağa defnedildi. Sobanın ise o gün kurulduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Salı akşamı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın sonucu 8'i 1 ile 11 arasında yaşları değişen çocuk ve 30 yaşındaki anne hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından bazı detaylar ise yürekleri burktu.