Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!

Geçtiğimiz Salı akşamı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın sonucu 8'i 1 ile 11 arasında yaşları değişen çocuk ve 30 yaşındaki anne hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından bazı detaylar ise yürekleri burktu.