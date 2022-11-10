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Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!

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Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!

BURSA'da geçtiğimiz gün 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından taziye çadırı kuruldu. Baba Hüseyin El Cesim taziyeleri kabul ederken, yangında yeni detaylar ortaya çıktı.

Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!

Bursa'da geçtiğimiz gün 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından taziye çadırı kuruldu. Baba Hüseyin El Cesim taziyeleri kabul ederken, yangında yeni detaylar ortaya çıktı

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Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!

 Aynı gün doğan ve amcalarının yanına misafirliğe gelen 10 yaşındaki Ahmet ve 11 yaşındaki Ali El Cesim çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

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Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!

 Diğer yandan iki kardeşin birbirine sarılı halde bulunduğu öğrenilirken, El Cesim kardeşlerin cenazeleri tanınamadığı için numara verilerek toprağa defnedildi. Sobanın ise o gün kurulduğu ortaya çıktı.

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Yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Taziye çadırında büyük acı: Ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu!

Geçtiğimiz Salı akşamı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın sonucu 8'i 1 ile 11 arasında yaşları değişen çocuk ve 30 yaşındaki anne hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından bazı detaylar ise yürekleri burktu.

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