Yangın yüzünden Sinem Kobal'ın neredeyse sütü kesiliyordu! Kenan İmirzalıoğlu anlattı
TÜRKİYE orman yangınları ile günlerce süren mücadelesinin bugün itibariyle sonuna yaklaştı. Ünlüler peşpeşe yaptıkları paylaşımlarla yangında yaşadıklarını ve hissettiklerini ifade ediyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın üzüntüden sütünün kesileceğini düşündüklerini anlattı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile dostları Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la Alaçatı'da buluştu. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Alaçatı Porta Fahri'nin Yeri'nde görüntülendi. çiftler, mekanda sohbet edip, zaman geçirdi. Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la vakit geçiren çift tatilden döndü. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu tatil dönüşü soluğu kuaförde aldı. Kuaför çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, yangınlarla ilgili yorum yaptığı açıklamasında, eşi Sinem Kobal'ın sütünün kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını paylaştı.
"Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu"
Ünlü oyuncu oyuncu ülkemizde yaşanan yangın felaketi ile ilgili şunları söyledi:
"Arkadaşlar içimiz yanıyor gerçekten... Belki biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu.
"Ben hakikaten sütünden endişe ettim"
Hepimizin Sinem'in de çok canım sıkıldı. Ben hakikaten sütünden endişe ettim. Bayağı dertleniyordu, orada tatil yaptık. Birçok insan tanıyoruz orada, esnaf arkadaşlarımız var. Birçok arkadaşımız var. Haberleri alıyoruz tabii... İçimiz gerçekten kan ağlıyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ağaç da bir can gibi..."
İmirzalıoğlu, Alaçatı'da tatilde buluştukları oyuncu arkadaşları ile ilerleyen saatlerde kendilerini çeken gazetecileri görünce masadakilere, "Bizi çekiyorlar" diyerek, uyarıda bulunmuştu. Hep birlikte kendilerini çeken muhabirlere bakan dörtlü, mekan çalışanlarına bir şeyler söyleyerek, yemeklerine devam ederken, bir anda morallerinin bozulduğu görülmüştü.