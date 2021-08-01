Yangın sonrası yeşillendirme seferberliği başladı! İşte markaların yaptığı yardımlar...
ANTALYA, Muğla, Adana, Mersin ve diğer illerde çıkan yangınlarla ilgili markalar harekete geçti.
Türkiye'nin büyük bölümünde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlarda ormanların büyük çoğunluğu tahrip oldu.
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Sosyal medyada kısa sürede Türkiye’yi yeniden yeşillendirmek için bir seferberlik başladı.
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Türkiye'yi derinden üzen bu duruma markalar da duyarsız kalmadı.
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Kimileri üzüntülerini belirten paylaşımlar yaparken kimileriyse elini taşın altına koyup büyük yardımlar yaptılar.
İşte markalar tarafından yapılan yardımlar…
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