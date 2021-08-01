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Yangın sonrası yeşillendirme seferberliği başladı! İşte markaların yaptığı yardımlar...

Yangın sonrası yeşillendirme seferberliği başladı! İşte markaların yaptığı yardımlar...

ANTALYA, Muğla, Adana, Mersin ve diğer illerde çıkan yangınlarla ilgili markalar harekete geçti.

Yangın sonrası yeşillendirme seferberliği başladı! İşte markaların yaptığı yardımlar...

Türkiye'nin büyük bölümünde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlarda ormanların büyük çoğunluğu tahrip oldu. 

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Yangın sonrası yeşillendirme seferberliği başladı! İşte markaların yaptığı yardımlar...

Sosyal medyada kısa sürede Türkiye’yi yeniden yeşillendirmek için bir seferberlik başladı.

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Yangın sonrası yeşillendirme seferberliği başladı! İşte markaların yaptığı yardımlar...

Türkiye'yi derinden üzen bu duruma markalar da duyarsız kalmadı.

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Yangın sonrası yeşillendirme seferberliği başladı! İşte markaların yaptığı yardımlar...

Kimileri üzüntülerini belirten paylaşımlar yaparken kimileriyse elini taşın altına koyup büyük yardımlar yaptılar. 

İşte markalar tarafından yapılan yardımlar…

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