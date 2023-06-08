BIST 5.561
DOLAR 23,35
EURO 25,31
ALTIN 1.458,92

Yangın Kanada'da, dumanı ABD'de! Amerika dumana boğuldu

|
Yangın Kanada'da, dumanı ABD'de! Amerika dumana boğuldu

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı.

Yangın Kanada'da, dumanı ABD'de! Amerika dumana boğuldu

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı. 

128
Yangın Kanada'da, dumanı ABD'de! Amerika dumana boğuldu

. Yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor. 

228
Yangın Kanada'da, dumanı ABD'de! Amerika dumana boğuldu

Orman yangınlarının neden olduğu duman, New York kentinde hayatı olumsuz etkiliyor.

328
Yangın Kanada'da, dumanı ABD'de! Amerika dumana boğuldu

 New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kanada'daki "korkunç" orman yangınlarından çıkan dumanın kenti sarması nedeniyle "benzeri görülmemiş bir olay"ın ortasında kaldıkları konusunda uyarılarda bulundu.

428