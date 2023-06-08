Yangın Kanada'da, dumanı ABD'de! Amerika dumana boğuldu
ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı.
ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.
. Yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.
Orman yangınlarının neden olduğu duman, New York kentinde hayatı olumsuz etkiliyor.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kanada'daki "korkunç" orman yangınlarından çıkan dumanın kenti sarması nedeniyle "benzeri görülmemiş bir olay"ın ortasında kaldıkları konusunda uyarılarda bulundu.