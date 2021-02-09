'Yandaş' eleştirilerine Şükriye Tutkun cevap verdi 'Kimse yokken devlet vardı'
Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Yandaş' eleştirilerine maruz kalan Şükriye Tutkun, eleştirilere cevap verdi.
24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına Şükriye Tutkun konuk oldu. Tutkun, Erdoğan'ı desteklediği için 'Yandaş' olarak eleştirilere maruz kaldığını söyledi. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Tutkun, 'Devletimin yanındayım' paylaşımından sonra şahsına yönelik saldırılara da değinen Tutkun, yetimhane günlerini hatırlattı.
Esra Elönü'nün 'Şükriye Tutkun kimdir?' sorusuna yanıt veren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"1996 yılında albümüm ilk çıktığı zaman dedim ki Ben devletin yetiştirdiği biriyim. 2 yaşımdan 16 yaşıma kadar devletin yurtlarında kaldım. 16 yaşımda yurttan çıktım. O süre zarfında da devlete baba dedik. Müdürümüze Müdür Baba diyorduk.''
''Hademe teyzelere de anne diyorduk. Biz böyle gördük. Devlete benim neden baba dediğimi yurtta kalan gençler anlar. O kadar hazırlar ki insanları yerin dibine sokmaya. Hiç sormadılar. Devlete neden baba diyorsun? diye. Bununla ilgili tweet attığım için beni eleştirdiler. Ben yetimhanelerde büyüdüğümü gururla söylüyorum."
Şükriye Tutkun "Devletimin yanındayım diye de oldu bunlar. Devletimin yanında olacağım tabi kimin yanında olacağım. Tabi ki devletimin yanında olacağım. Benim yanımda hiç kimse yokken devlet vardı. Bana yandaş diyorlar. Evet ben devletimin yandaşıyım" dedi.