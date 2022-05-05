Yanan ormanların önceki ve şimdiki hali tek tek yayınlandı
2021 yazını etkisi altına alan orman yangınlarının harap ettiği arazilerin ağaçlandırıldıktan sonraki halleri yayınlandı.
Ege ve Akdeniz'de farklı yıllarda çıkan orman yangınlarında zarar görüp yeniden ağaçlandırılan 13 bölgenin "öncesi ve sonrası" fotoğrafları Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayınlandı.
Denizli, Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Antalya'nın çeşitli bölgelerinde, geçmiş yıllarda meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlık alanlardaki değişim, Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı fotoğraflarda gözler önüne serildi.
Yangınlardan hemen sonra çekilen fotoğrafların yanına "öncesi", bugünkü yeşil hallerine ise "sonrası" ibaresi eklenerek yapılan paylaşımda ormanlık alanların, doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemi ile tekrar yeşillendiği görüldü.
Orman Genel Müdürlüğü, paylaşılan fotoğrafların ait olduğu bölgelerde çıkan yangın ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: