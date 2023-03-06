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Yan yatan 5 katlı binada olana bakın! Kamyonet ayakta tutuyor acilen yıkılmalı

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Yan yatan 5 katlı binada olana bakın! Kamyonet ayakta tutuyor acilen yıkılmalı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar almasının ardından yan yatan bir binayı park halindeki kamyonetin ayakta tutması dikkat çekti.

Yan yatan 5 katlı binada olana bakın! Kamyonet ayakta tutuyor acilen yıkılmalı

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde hasar alan bir apartmanın son hali görenlerin dikkatini çekiyor. 

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Yan yatan 5 katlı binada olana bakın! Kamyonet ayakta tutuyor acilen yıkılmalı

Bir katı çöken 5 katlı binayı hemen yanında park halindeki bir kamyonet adeta ayakta tutuyor.

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Yan yatan 5 katlı binada olana bakın! Kamyonet ayakta tutuyor acilen yıkılmalı

 Öne doğru yatan yapının bir köşesi yere değerken diğer köşesini ise kamyonet tutuyor.

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Yan yatan 5 katlı binada olana bakın! Kamyonet ayakta tutuyor acilen yıkılmalı

Binanın yıkılma ihtimaline karşı yolun trafiğe kapatılmasına ise pek çok vatandaşın aldırış etmemesi ise tehlike oluşturuyor.

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