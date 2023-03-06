Yan yatan 5 katlı binada olana bakın! Kamyonet ayakta tutuyor acilen yıkılmalı
|
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar almasının ardından yan yatan bir binayı park halindeki kamyonetin ayakta tutması dikkat çekti.
Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde hasar alan bir apartmanın son hali görenlerin dikkatini çekiyor.
16
Bir katı çöken 5 katlı binayı hemen yanında park halindeki bir kamyonet adeta ayakta tutuyor.
26
Öne doğru yatan yapının bir köşesi yere değerken diğer köşesini ise kamyonet tutuyor.
36
Binanın yıkılma ihtimaline karşı yolun trafiğe kapatılmasına ise pek çok vatandaşın aldırış etmemesi ise tehlike oluşturuyor.
46