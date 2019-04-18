Yalvarması çözüm olmadı ehliyetine el konuldu
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimi yaptı. Denetim yapan polisleri gören bir sürücü otomobili yol ortasında durdurdu. Sürücü, polise ceza almaması için yalvardı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde trafik denetimi yaptı. Bir aracı yol artasında durduran trafik polisleri sürücü Mert O.Ş.'nin ehliyeti olmadığını belirledi. Polisler, Mert O.Ş.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 2018 TL, araç sahibi olan ve adı açıklanmayan patronuna da 2018 TL ceza yazılacağını söyledi.
''Direksiyonu arkadaşıma verecektim''
Sürücü, polislere ''Direksiyonu iki dakika önce arkadaşıma verecektim. Yanıma boşuna almadım onu. Vallahi verecektim. Patrona bari yazmayın'' şeklinde yalvardı. Mert O.Ş., cep telefonuyla aradığı ablasına da ''Yalvardım yakardım abla, yazıyorlar. Nasıl ödeyeceğim? İki dakika önce 'Kadir, geç direksiyona' dedim. Bir baktık polis'' diye konuştu. Ceza işleminin ardından otomobil, Mert O.Ş.'nin beraberinde bulunan arkadaşına teslim edildi.
''Ehliyeti var sanıyordum''
Denetimde durdurulan bir otomobilin Suriye uyruklu sürücüsü de ehliyetsiz çıktı. Suriyeli sürücünün yanındaki arkadaşına "Sen de mi Suriyeli'sin" diye soran polis, ''Yok abi ben Türküm. Otomobil benim. Arkadaş sanayide kaportacı. Muayeneye gideceğim. Koltuklarını falan yaptım. Şimdi evin önüne çekecektik aracı. Ehliyeti var sanıyordum'' yanıtını aldı.
Suriye uyruklu sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2018 TL, aracın sahibi Burak A.'ya da 2018 TL ceza kesildi. Otomobil Burak A.'ya teslim edildi.