Yalova'daki bu arıtma tesisi ayakta alkışlanır! Dünyanın en büyüğünü yaptılar

Ülkemiz ve Yalovalılar yenilenebilir enerjiyle kendi elektriğini üreten su arıtma tesisine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. İleri teknolojik özellikleri ile dikkat çeken tesiste 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldı. 6 milyon TL gibi bir rakam harcanan tesisin benzer bir tanesi ABD'de bulunandan 4 kat daha büyük olduğu açıklandı.