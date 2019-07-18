Yalova'daki bu arıtma tesisi ayakta alkışlanır! Dünyanın en büyüğünü yaptılar

Yalova'daki bu arıtma tesisi ayakta alkışlanır! Dünyanın en büyüğünü yaptılar
Türkiye son yıllarda, yenilenebilir enerji odaklı, doğayı koruyan ve çevre duyarlılığı yüksek projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Bunlardan birisi de Yalova'da Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği'nin yeni tesisi oldu. Tesis Türkiye’de ilk, dünyada ise en büyük güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten arıtma tesisi projesi olarak kayıtlara geçti.
Ülkemiz ve Yalovalılar yenilenebilir enerjiyle kendi elektriğini üreten su arıtma tesisine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. İleri teknolojik özellikleri ile dikkat çeken tesiste 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldı. 6 milyon TL gibi bir rakam harcanan tesisin benzer bir tanesi ABD'de bulunandan 4 kat daha büyük olduğu açıklandı.
Yalova’nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri olan enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirdi.
Türkiye’de bir ilk olan proje kapsamında, arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildi.
ABD'DEKİNDEN 4 KAT BÜYÜK
Dünyada bir tek Amerika’da olduğu bilinen benzer bir tesisin, Yalova’daki tesisten 4 kat küçük olduğu öğrenildi.