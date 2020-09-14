Yalova'da üretildi 12 bin ton ağırlığında! Tam 1600 lastik taşıdı

4 günde yüzer havuza taşındı: Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, iki geminin taşınması işlemi için 5 ay önce proje çalışmalarına başladı. 14 gün süren hazırlık aşamasının ardından her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki gemiler, 200 aks üzerinde, 1600 lastik yardımıyla 4 günde yüzer havuza taşındı.