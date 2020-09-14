Yalova'da üretildi 12 bin ton ağırlığında! Tam 1600 lastik taşıdı
YALOVA'da üretilen devasa yolcu gemileri sıra dışı bir operasyon ile taşındılar.
Yalova'nın Altınova ilçesinde Norveçli Havila Kystruten firması için üretilen her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisi, 1600 lastik üzerinde 4 günlük operasyonla suya indirildi. Devasa yolcu gemisi görenleri büyüledi.
Tersan Tersanesi, Norveçli firmayla yaptığı anlaşma gereğince 700'er kişi kapasiteli 4 yolcu gemisi yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.
Sıra dışı operasyon: Altınova yerleşkesinde karadaki çalışmaları tamamlanan 124'er metre uzunluk ve 22'şer metre yükseliğindeki "Havila Castor" ile "Havila Capella" adlı iki yolcu gemisinin denize indirme işlemi için sıra dışı bir operasyona imza atıldı.
4 günde yüzer havuza taşındı: Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, iki geminin taşınması işlemi için 5 ay önce proje çalışmalarına başladı. 14 gün süren hazırlık aşamasının ardından her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki gemiler, 200 aks üzerinde, 1600 lastik yardımıyla 4 günde yüzer havuza taşındı.