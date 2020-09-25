Yalova'da trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise hakaret: Adamlığı öğrenin...

Polis ekipleri, Barutçu'ya trafik kuralı ihlali yaptığı için ceza kesileceğini bir kez daha belirtti. Bu duruma sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, “Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz” dedi.