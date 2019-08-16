Yalova'da motosikletli ölüm anını kameraya kaydetti

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Erdoy Mahallesinde meydana gelen kazada; Ayhan Pala (52) 16 CGC 62 ile B.A. 77 EP 970 plakalı motosikletleri ile Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde seyir halindeyken Tevfik Fikret Caddesi'ne girmek için sinyal veren bir aracı sollamak istedi. Arkasındaki motosikletlileri fark etmeyen araç sürücüsü döneceği sırada arkasından gelen motosiklet sürücüsü Pala otomobile, arkadaşının kullandığı motosiklet ise Pala ve araca aynı anda çarptı.