Yalova’da Katar Kraliyet Ailesi için saray kompleksi yapılıyor Türk şirketi duyurdu

Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler, iki ülke arasındaki projelere yansıyor. Son olarak Koç Yapı A.Ş, Yalova’da Katar’ın önde gelen ailesi için önemli bir projeye imza attıklarını açıkladı. Proje ile ilgili bilgi veren Koç Yapı A.Ş, inşaatının devam ettiği ve yüzde 75’inin tamamlandığını belirttiği Yalova’daki saray kompleksi projesinin; 10 bin metrekare alan üzerine konumlandırıldığına ve meclis ile personel binalarından oluştuğunu dikkat çekti.