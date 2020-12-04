Yalova'da güpegündüz silahlı çatışma! Silahlı saldırganlara mermiyle karşılık verdiler
YALOVA'da saldırganlar iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İş yerindekiler de silah çekince ortalık karıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan olayın anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi, Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katındaki iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, iş yerine tabanca ile ateş açtı.
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İş yeri sahipleri de bu duruma tabanca ile karşılık verince, bölgede panik yaşandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Saldırganların ateş açma anları, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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