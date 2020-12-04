Yalova'da güpegündüz silahlı çatışma! Silahlı saldırganlara mermiyle karşılık verdiler

Olay, saat 12.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi, Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katındaki iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, iş yerine tabanca ile ateş açtı.