Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için tören düzenlendi

Şehitlerin hatırasını yaşatmanın, emanet bıraktıkları vatana sahip çıkmanın Türk milletinin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak, mücadeleyi büyüterek, sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadan asil milletimizin destek ve dualarıyla kahraman Mehmetçik, polis, jandarma, sahil güvenlik, korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler."