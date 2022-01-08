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Yalova'da bu tabelayı görenler inanamadı! Türkiye'de ilk ve tek: İnsanlar akın akın geliyor

Yalova'da bu tabelayı görenler inanamadı! Türkiye'de ilk ve tek: İnsanlar akın akın geliyor

YALOVA'da yaşayan 69 yaşındaki fanatik vatandaş yaptığı görenleri şaşırttı.

Yalova'da bu tabelayı görenler inanamadı! Türkiye'de ilk ve tek: İnsanlar akın akın geliyor

Armutlu ilçesinde yaşayan Şahap Gümüş, tam bir Bursaspor fanatiği. Takımının bütün maçlarını Yalova'dan Bursa'ya giderek takip eden Gümüş'ün her ânı Bursaspor'u anarak geçiyor. 

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Yalova'da bu tabelayı görenler inanamadı! Türkiye'de ilk ve tek: İnsanlar akın akın geliyor

Çevresinde Gümüş'ün Bursaspor aşkını bilmeyen yok. Her gün "Bursaspor Sokağı"ndan geçerek evine girip çıkıyor." dedi. 

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Yalova'da bu tabelayı görenler inanamadı! Türkiye'de ilk ve tek: İnsanlar akın akın geliyor

Gümüş'ün oturduğu sokağın isminin bile tuttuğu takımın ismi olduğunu duyanlar şaşırıyor. 

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Yalova'da bu tabelayı görenler inanamadı! Türkiye'de ilk ve tek: İnsanlar akın akın geliyor

Türkiye'nin farklı illerinden bu sokağı ve Şahap Gümüş'ü görmeye gelenler var.

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