Yalova'da bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor

Hasan Karaali de 15 yıllık ağacının ilk defa bu yıl böyle bir şekilde meyve verdiğini dile getirdi. Meyveleri dallarından sarkan ağacın portakallarının da bir o kadar lezzetli olduğunu vurgulayan Karaali, “Bu yaşıma kadar ben böyle bir şey görmedim. Ağustos ayında portakalın olgunlaştığına ilk kez şahit oluyorum. Arkadaşım bana dalından portakal da ikram etti. Şeker gibi tadı var” dedi.