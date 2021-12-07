Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katmıştı İşte o babaya istenen ceza
Yalova'da 27 Ekim'de doğan bebeğinin mamasına, 13 günlükken karınca zehri karıştırdığı iddiasıyla tutuklanan Serhat O. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi
Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Serhat O. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Serhat O'nun, eşi Türkan O'nun üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrendiği günden itibaren bebeği istemediği, eşi 7-8 haftalık hamileyken özel bir hastanede kürtaj yaptırma girişiminde bulunduğu, bebeğin 27 Ekim'de dünyaya geldiği belirtildi.
Anne sütünün yetersiz olması nedeniyle mamayla beslenen kız bebek E.E.O. ile ilgili baba Serhat O'nun sosyal medya durumundan "Tam rahat edelim derken artık çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma, aldık başa belayı." ve "Kırkından sonra bulduk belayı." yazılı paylaşımlarına da iddianamede yer verildi.
İddianamede, bebeği 13 günlükken gece eve alkollü geldiği, ayakkabılıkta bulunan karınca zehrini alarak mutfak tezgahındaki mama kutusunun içine kattığı, anne Türkan O'nun da gece bu mamadan verdiği E.E.O'nun sabaha kadar ağladığı ifade edildi.