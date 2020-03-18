Yalın Koronavirüs nedeniyle evden konser verdi canlı yayın yaptı

Yalın, canlı yayınından bir kısmı Instagram'da paylaşarak şunları yazdı:

"Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka, hayaller ve umutlar bambaşka... Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız.''