Yalın Koronavirüs nedeniyle evden konser verdi canlı yayın yaptı
Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birçok kişi zaruri olmadıkça evden çıkmamaya başladı. Yalın da evden çıkmayan insanlar için yaptığıyla takdir topladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de de görülen Koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlere kapandı. İlk ölümün de gerçekleştiği Türkiye'de tedbirler giderek artıyor. Evlere kapanan halk için ise şarkıcı Yalın, harekete geçti.
Ünlü şarkıcı Yalın ise evde oldukları için canı sıkılan hayranlarına moral vermek için Instagram hesabından mini bir konser verdi. Yalın, sevenlerine ise ''Sahne hazır, 22'de görüşmek üzere'' diyerek canlı yayınla konser vereceğini duyurdu.
Yalın, canlı yayınından bir kısmı Instagram'da paylaşarak şunları yazdı:
"Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka, hayaller ve umutlar bambaşka... Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız.''
''Yoğun istek üzerine, dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram'dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim!''