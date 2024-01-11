"Yalın ayak şampiyon" köyündeki kızları yarışlara hazırlıyor!
Muş'ta atletizm branşında kariyerine 10 yılda yaklaşık 120 madalya sığdıran antrenör Emine Akbingöl, şimdi kendi köyündeki 10 kız çocuğunu yarışmalara hazırlıyor.
Varto ilçesine bağlı 1900 rakımlı Haksever köyünde yaşayan 13 nüfuslu ailenin kız çocuğu olan 23 yaşındaki Akbingöl, 2012'de başladığı atletizm branşında uluslararası birçok başarıya imza attı.
Portekiz'de 3 Şubat 2019 düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, kadınlar 20 yaş altı kategorisindeki yarışta rakibinin arkadan ayağına basması sonucu ayakkabısı çıkan ve yalın ayakla koşarak birinci olan Emine Akbingöl, Balkan ve Avrupa'daki yarışları birçok kez kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.
10 yıllık atletizm hayatında 25 kez milli takıma seçilen ve 120 madalya kazanan Akbingöl, geçen yıl Varto Gençlik ve Spor Müdürlüğünde sözleşmeli antrenör olarak göreve başladı.
Tek hayali olan antrenörlüğü yapmanın mutluluğunu yaşayan Emine Akbingöl, Varto'da okula giden kendi köyündeki 10 kız çocuğunu atletizm branşıyla tanıştırdı.