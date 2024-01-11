"Yalın ayak şampiyon" köyündeki kızları yarışlara hazırlıyor!

Portekiz'de 3 Şubat 2019 düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, kadınlar 20 yaş altı kategorisindeki yarışta rakibinin arkadan ayağına basması sonucu ayakkabısı çıkan ve yalın ayakla koşarak birinci olan Emine Akbingöl, Balkan ve Avrupa'daki yarışları birçok kez kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.