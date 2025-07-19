Yalıkavak tatilinden paylaşmışlardı! Can Yaman'dan şiddet gören sevgilisine büyük destek...

'Erkenci Kuş' ve 'İnadına Aşk' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyor. Son olarak Bodrum'da yaptıkları tatille manşetleri süsleyen ünlü çift, bu sefer de tatsız bir olay nedeniyle gündeme geldi.