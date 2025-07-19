Yalıkavak tatilinden paylaşmışlardı! Can Yaman'dan şiddet gören sevgilisine büyük destek...
Can Yaman'dan şidddet gören sevgilisine destek geldi. Ünlü oyuncu çocuğu için mücadele eden sevgilisine aşkını haykırdı ve geçirdiği zor dönemde yanındayım mesajını verdi.
'Erkenci Kuş' ve 'İnadına Aşk' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyor. Son olarak Bodrum'da yaptıkları tatille manşetleri süsleyen ünlü çift, bu sefer de tatsız bir olay nedeniyle gündeme geldi.
CAN YAMAN'IN SEVGİLİSİ SARA BLUMA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
DJ Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı. Yüzünün kanlar içinde olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Bluma, yaşadıklarını anlattı.
ÇOK ÖNCEDEN AYRILMIŞLAR
Çocuğunun babasıyla olan ilişkisinin Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamadan çok önce bittiğini belirten Bluma, hiç evlenmediğini vurguladı. Çocuğu için babasıyla iyi bir ilişki sürdürmeye gayret ettiğini ifade eden Bluma, fiziksel ve psikolojik istismara uğradığını da sözlerine ekledi.
"OĞLUMU GÖRME ÇABALARIMA, BABASI ENGEL OLUYOR"
Ünlü DJ, açıklamasında “Oğlumu görme çabalarıma şu anda babası engel oluyor. Ama ben bu durumla yüzleşmeye karar verdim ve her şeyi avukatlarıma emanet ettim” ifadelerine de yer verdi.