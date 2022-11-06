Yalı Çapkını'nın yalısı Türkiye'nin en zengin ailesine ait! Yapımcının ödediği paranın nereye gittiği...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisindeki yalının nerede olduğu ve kime ait olduğu merak ediliyordu. Dizideki yalının sahibi Türkiye'nin en zengin ailelerinden.