Yalı Çapkını'nın yalısı Türkiye'nin en zengin ailesine ait! Yapımcının ödediği paranın nereye gittiği...
Son zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Yalı Çapkını'nın çekildiği yalının sahibi sizi çok şaşırtacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı 'Yalı Çapkını'nın yalısının sahibi bakın kimmiş...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisindeki yalının nerede olduğu ve kime ait olduğu merak ediliyordu. Dizideki yalının sahibi Türkiye'nin en zengin ailelerinden.
Son günlerde esprili sahneleriyle gündemde olan Yalı Çapkını'nın çekimleri nerede yapılıyor merak konusu olmuştu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un rol aldığı Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor.
Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılıyor. İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.
Dizinin sevenleri, yalının kimin olduğunu merak ediyordu. 2. Sayfada yer alan habere göre, yalının sahibi Sabancı ailesine ait.