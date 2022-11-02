Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu da estetik harikası!
Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle büyülüyor. Saraçoğlu'nun eski haliye yenisini karşılaştıranlar ise güzelliğin estetikten geldiği iddiasını ortaya attı. Sosyal medyada ortaya atılan fotoğrafları görenler 'Hayal kırıklığı' dedi.
Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisiyle gözleri üstüne toplayan Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle büyülüyor. Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi gündeme geldi.
Özcan Deniz sayesinde oyunculuk kariyerine başlayan Saraçoğlu, 1997 yılında doğdu. Genç oyuncu yeteneğiyle de adından söz ettiriyor.
İkinci Şans, Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle ön plana çıkıyor.
Duru güzelliği ve genç yaştaki yeteneğiyle gözleri kamaştıran Saraçoğlu'nun 5 milyon takipçisi var. Ünlü oyuncunun eski fotoğrafları ortaya çıktı.