Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bikinili pozlarıyla görenleri mest etti 'Fizik kadın!'
Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Şerif Sezer ve Emre Altuğ gibi isimlerle başrolleri paylaşan güzeller güzeli oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinden beğeni topladı. Saraçoğlu'na, ''Oldukça cesur'', ''Bu güzellik gerçek mi?'' ve ''Fizik kadın'' yorumları yapıldı.
En son Öğretmen dizisiyle izleyiciyle buluşan son dönemin gözde oyuncularından Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara geri döndü. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran Saraçoğlu, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.
Girit göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.
Çocukluğu Antalya'da geçen yıldız, üniversite eğitimi için Eskişehir'e taşındı.
Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi alan Saraçoğlu, henüz öğrenciyken İkinci Şans filminde rol aldı.