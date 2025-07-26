Yalı Çapkını'nın Gülgün'ünden o sahneye şok eleştiri! "Asla durmam"

"BİR SANİYE DURMAM"

Dizide, önce oğlunu kaybeden ardından da eşinin kendisini yengesiyle aldattığını öğrenen Gülgün karakterini canlandıran Kansu, gerçek hayatta böyle bir duruma asla katlanmayacağını şu sözlerle dile getirdi, "Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güler yüzümüzü korumaya gayret ediyoruz."