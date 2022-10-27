Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler tanıyamadı!
Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dizinin yakışıklı 'Ferit'i Mert Ramazan Demir'i kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Demir'in eski halini görenler ise bir hayli şaşırdı.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Ferit' karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Mert Ramazan Demir'in daha önce rol aldığı yapımları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Şimdilerde iddialı dizi Yalı Çapkını'nda başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan Mert Ramazan Demir, oyunculuğa figüranlıkla başlamış meğer...
Yalı Çapkını dizisinin, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İki Yüzü kitabından uyarlama olduğu konuşuluyor.
Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi usta isimleri buluşturan dizi, Cuma akşamları reytingleri altüst ediyor.