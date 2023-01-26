Yalı Çapkını'nda başrol diziden ayrılıyor! O sahne çileden çıkardı: Yerine geçecek isim belli oldu!
Star TV'de yayınlanan 'reyting rekortmeni Yalı Çapkını' dizisi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her bölümü ayrı bir olay olan dizinin 19.bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit'in yalıya Pelin’i getirmesi büyük tepki toplarken Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağı konuşuluyor. İşte yerine gelecek isim ve detaylar...
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı ekrana geliyor.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelo karakteriyle tepki toplayan Buçe Buse Kahraman hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Ferit'in hayatından inatla çıkmayan Pelo'nun, 19. bölümde yalıya gelmesi, izleyicileri çileden çıkardı. Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre, geri planda kalan Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılığı söz konusu. Başrole ise Buçe Buse Kahraman'ın geleceği konuşuluyor.