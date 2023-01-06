Yalı Çapkını ile ekranlara geri döndü! Son hali sosyal medyayı salldı: "Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?"
Star TV'de yayınlanmaya başladığı ilk günden beri reytin rekorlarını alt üst eden fenomen dizi Yalı Çapkını ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Mine Tugay'ın son hali dikkat çekti. Yüzündeki değişim ile herkesi şaşırtan ve estetik yaptırdığı iddia edilen 44 yaşındaki güzel isim sosyal medyaya damga vurdu. Yorum yağmuruna tutulan oyuncu ise eleştirilere böyle cevap verdi. İşte detaylar...
Televizyon ekranlarında pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi yapımlarda da boy gösteren Tugay, oyunculuğuyla alkış toplamıştı.
Sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak Star TV'de ekrana gelen cuma akşamları reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine dahil oldu.
44 yaşındaki ünlü isim, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizideki görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.