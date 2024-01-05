Yalı Çapkını fena karışacak! Diziye gelen Nevra tüm dengeleri değiştirecek

Nevra karakterinin diziye dahil olmasıyla Seyran ve Ferit ilişkisi iyiden iyiye karışacak. Yalı Çapkını Nevra’nın Ferit ile ilgili önemli bir hikayeye sahip olacağı konuşulmaya başladı. Seyran’ın hamile olduğunu öğrenmesi Nevra’nın hikayesini nasıl etkileyecek merak konusu.