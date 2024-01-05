Yalı Çapkını fena karışacak! Diziye gelen Nevra tüm dengeleri değiştirecek
İzleyicilerinin ilgiyle takip ettiği ve her hafta yeni bir sahnesi ile gündemde olan Yalı Çapkını dizisine oyuncu Betül Aktel katılacak.
Yeni sezonda heyecan dolu bölümlerin ekrana geldiği Yalı Çapkını dizisinde Nevra dönemi resmen başladı. Reyting rekortmeni yalı Çapkını Nevra karakteri diziye giriş yaptı. Güzel oyuncu Betül Aktel Yalı Çapkını oyuncuları arasına karıştı.
Reyting yarışında kimseye meydan bırakmayan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü heyecanla beklenmeye başladı. Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını 53’üncü bölüm öncesi büyük bomba patladı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisine pelin ardından bir kuma daha geldi. Yalı Çapkını dizisine Nevra karakteri giriş yaptı. Yalı Çapkını yeni bölümle birlikte kadrodaki yerini alacak olan genç oyuncu Betül Aktel hayranları heyecanlandı.
Nevra karakterinin diziye dahil olmasıyla Seyran ve Ferit ilişkisi iyiden iyiye karışacak. Yalı Çapkını Nevra’nın Ferit ile ilgili önemli bir hikayeye sahip olacağı konuşulmaya başladı. Seyran’ın hamile olduğunu öğrenmesi Nevra’nın hikayesini nasıl etkileyecek merak konusu.