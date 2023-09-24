Yalı Çapkını dizisinin aşıklarının 'aldatma' iddiaları yalan çıktı! Ayrılık iddialarının perde arkası bambaşka...
İlişkileri ile yaz aylarının başından bu yana gündemlerden düşmeyen oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldığı iddia edilmişti. Genç aşıklar hakkında çıkan aldatma iddiaları yalan çıktı. İkilinin ilişkisinin perde arkası bambaşka çıktı.
Geçtiğimiz yıl Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan seyirciyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları aşklarıyla gündemlerden düşmemeye devam ediyor.
Daha önce farklı dizilerde birlikte rol alan ünlü çift arkadaşlıklarını bu yaz birlikte çıktıkları tatilde verdikleri pozlarla aşka taşıdıklarını herkese duyurmuştu.
Yaza bomba gibi düşen aşk hakkında farklı iddialar sosyal medyayı çalkalarken çok geçmeden ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti.
Ayrılık gerekçesi olarak Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aldattı, ailelerin ilişkiyi onaylamadığı iddiaları ortaya atılırken gerçek bambaşka çıktı.