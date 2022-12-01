Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu, ünlü oyuncu böyle veda etti!
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Afra Saraçoğlu , Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Beril Pozam gibi ünlü isimleri kadrosunda birleştiren Yalı Çapkını diziden veda haberi geldi. Cuma akşamları seyirciyle bulaşan dizinin ünlü oyuncusu sosyal medya paylaşımıyla diziden ayrıldığını duyurdu. İşte, Yalı Çapkını dizisine veda eden isim...
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı ekrana geliyor.
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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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Gaziantepli Korhan Ailesi'nin ağası olan Halis'in torunu Ferit'in evlenme kararından sonra yaşadıklarını konu edinen diziden üzücü haber geldi.
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