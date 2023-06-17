Yalı Çapkını bölüm başı 14 milyon liraya satıldı! Türkiye'den en pahalı satış...
Ekranda reyting fırtınası estiren Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi, 30'dan fazla ülkeye satılarak rekor kırdı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Yalı Çapkını, OGM Pictures tarafından en son bölüm başı 14 milyon TL'ye satıldı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, yurtdışında da fırtına gibi esiyor. OGM Pictures'in Star TV için çektiği Yalı Çapkını dizisi 30'dan fazla ülkeye satılarak rekor kırdı. Sevilen dizi, en son bölüm başı 14 milyon TL'ye satıldı.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in oynadığı reyting rekortmeni 'Yalı Çapkını' dizisi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor.
'Yalı Çapkını' sezonun en çok konuşulan ve sosyal medyada da gündemden düşmeyen bir dizi olarak uluslararası alanda da kendisini hızla gösteren bir yapım oldu.
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
Şimdiye dek 30'dan fazla ülkeye satılan Türk dizisinin en son İsveç ve Finlandiya'ya satışı gerçekleşmişti. Yurt dışına en çok satılan dizilerin başında gelen OGM Pictures imzalı dizinin bölüm başı rekor satış rakamı dudak uçuklattı.