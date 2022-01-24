Yalan Dünya'nın Vasiye Teyze'si Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'in elektrik faturasına tepki!
Gülse Birsel'in 2550 liralık elektrik faturasına verdiği tepkinin ardından, Birsel'in Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze rolüyle ünlenen Gonca Vuslateri'den çok konuşulan 'ücret' yanıtına sosyal medyada tepki yağıyor.
Elektrik zammının ardından elektrik faturalarını önceki dönem ve son dönemde gelen rakamları kıyaslayarak paylaşan sosyal medya kullanıcıları günlerdir Twitter başta olmak üzere pek çok platformda tepki veriyor. Elektrik zammının ardından elektrik faturalarındaki yüksek ödeme meblağlarına tepkisini fatura görseli paylaşarak gösterme' akımına ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel de katıldı. Gülse Birsel 3+1 evine gelen 2 bin 550 liralık elektrik faturasının fotoğrafını paylaşarak "Ben de kira tadında faturamı arz edeyim" notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu. Bu paylaşımın ardından Gülse Birsel'e, 2011'de sevilen dizisi Yalan Dünya'da 'Vasfiye Teyze' rolünü verdiği oyuncu Gonca Vuslateri'den çok konuşulacak bir tepki geldi. Gonca Vuslateri, Gülse Birsel'in elektrik faturasında rakamdan şikayetçi olmasını eleştirerek, Yalan Dünya' dizisindeki sevilen karakter 'Vasfiye Teyze' rolü için kendisini daha ucuza çalıştırdığını söyleyince sosyal medya karıştı.
Elektrik faturası görseli paylaşma akımına Gülse Birsel de dahil oldu
Elektrik zammı faturalara yansıdı, vatandaş başta sosyal medya olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında elektrik faturasını paylaşarak isyan etti. Ünlü senarist Gani Müjde, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve Demet Akalın eletrik zammı başta olmak üzere doğalgaz ve benzin zamlarına, ödedikleri faturalara sosyal medyadan isyan etti. Elektrik faturası paylaşma akımına Gülse Birsel de kendi fatura görseli ile dahil oldu. Günlerdir sosyal medyada konuşulan fatura zamlarına bir tepki de oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den geldi.
"Ben de kira tadında elektrik faturayım arz edeyim"
Bir apartman dairesinde oturduğunu söyleyen Gülse Birsel Instagram hesabından 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasının fotoğrafını paylaşarak "Ben de kira tadında elektrik faturayım arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası" notunu ekledi.
"Evet 2550 lira. Hayır coin madenciliği yapmıyorum"
Gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Gülse Birsel "Evet 2550 lira. Hayır coin madenciliği yapmıyorum. Hayır ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor, orada bir elektrikli ısıtıcı var ve şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine" dedi.