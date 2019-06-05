Yaktıkları sigara az kalsın sonları oluyordu! Bomba gibi patladı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesinde meydana geldi. E.K.(15) ve E.D.(16), gece saatlerinde Çeşme Sokak üzerinde bulunan terk edilmiş bir otomobile çakmak gazı çekmek için bindi.

Otomobil içerisinde çakmak gazı çektikten sonra E.K. ve E.D. sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra gençlerden birisi sigarasını yakmak için çakmağı ateşledi. Çakmağı ateşlemesiyle birlikte otomobil içerisinde biriken çakmak gazı aniden patladı.