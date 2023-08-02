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Yaktıkları çekyatlar felakete sebep oldu! Büyüyen yangına itfaiye ekipleri koştu

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Yaktıkları çekyatlar felakete sebep oldu! Büyüyen yangına itfaiye ekipleri koştu

Edirne'de otluk alanda eski çekyatlarını yapmak isteyen şahıslar yangına sebep oldu. Otluk alanda başlayan yangın giderek büyüdü.

Yaktıkları çekyatlar felakete sebep oldu! Büyüyen yangına itfaiye ekipleri koştu

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana dayandı.

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Yaktıkları çekyatlar felakete sebep oldu! Büyüyen yangına itfaiye ekipleri koştu

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.

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Yaktıkları çekyatlar felakete sebep oldu! Büyüyen yangına itfaiye ekipleri koştu

Mahalle halkı söndürme çalışmalarına destek oldu
Söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Vatandaşlar alevleri söndürmek için dumanların arasına girip, kürekle alevlere müdahale etti.

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Yaktıkları çekyatlar felakete sebep oldu! Büyüyen yangına itfaiye ekipleri koştu

Yangınının söndürülmesi için mücadele eden mahalle halkından Mehmet Emin Güneş, dumanları görünce hemen küreğini alıp yangının olduğu yere geldiğini ve yangını söndürmek için canla başla yardımcı olduğunu anlattı.

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