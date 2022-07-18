Yakıt konusunda çok cimri 2023 Toyota Crown tanıtıldı fiyatı 41 bin dolardan başlıyor
Otomobil devi Toyota özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni sedan modeli 2023 Toyota Crown tanıtıldı. Çok az yakıt tüketen yeni modelin fiyatı 41 bin dolardan başlıyor.
Otomobil devi Toyota, merakla beklenen sedan modeli Crown'ı yeniledi. İç tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken yeni model, 41 bin dolardan başlayan fiyatla pazara giriyor.
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Yeni Toyota Crown tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Yeni Toyota Crown, tasarım benzeriyle Honda Civic'e rakip olacağı dile getiriliyor.
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Aracın iç tasarımında ise Toyota'nın yeni nesil bilgi-eğlence ekranının bu sedanda da kullanıldığını görüyoruz.
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