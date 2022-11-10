BIST 4.426
DOLAR 18,61
EURO 18,54
ALTIN 1.021,09

Yakışıklı oyuncudan kötü haber spor yaparken hastanelik oldu!

|
Yakışıklı oyuncudan kötü haber spor yaparken hastanelik oldu!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'dan hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü oyuncu spor yaparken sakatlandı. Ayağı kırılan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

Yakışıklı oyuncudan kötü haber spor yaparken hastanelik oldu!

Ekranların yakışıklı simalarından olan Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Özyıldız'dan hayranlarını üzen haber geldi.

19
Yakışıklı oyuncudan kötü haber spor yaparken hastanelik oldu!

Spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

29
Yakışıklı oyuncudan kötü haber spor yaparken hastanelik oldu!

Ünlü oyuncunun yakın çevresi, talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.

39
Yakışıklı oyuncudan kötü haber spor yaparken hastanelik oldu!

Şükrü Özyıldız, nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılmıştı. 

49