Yakışıklı oyuncudan kötü haber spor yaparken hastanelik oldu!
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Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'dan hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü oyuncu spor yaparken sakatlandı. Ayağı kırılan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.
Ekranların yakışıklı simalarından olan Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Özyıldız'dan hayranlarını üzen haber geldi.
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Spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.
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Ünlü oyuncunun yakın çevresi, talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.
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Şükrü Özyıldız, nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılmıştı.
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