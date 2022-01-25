Yakıp parçaladıkları cesedi bakın nasıl taşımışlar! Kerziban cinayeti çözüldü: Fulya Öztürk'e itiraf etmişti
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğü yönündeki itirafın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Keskin'in korkunç şekilde öldürülmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.
Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne Durmaz'ın yanına geldi.
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Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu.
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Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
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Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya geldi.
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