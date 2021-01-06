'Yakında öleceksin' e-postasıyla hayatının şokunu yaşadı! Çağla Şikel'i bakın kim tehdit etmiş
Fox TV'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün Programının sunucu Çağla Şikel kabusu yaşadığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Çağla ile Yeni Bir Gün Programı programının sunucu Çağla Şikel Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Gelen e-posta mesajları ile Şikel hayatının şokunu yaşadı.
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Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi.
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"Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine Şikel korkuya kapıldı.
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Ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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