Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'nın arkadaşı için yazdıkları yürekleri burktu
Medya patronu Acun Ilıcalı, yakın arkadaşını kaybedince sosyal medya hesabından yazdıklarıyla yürekleri burktu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Ilıcalı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda TV Azteca'nın yöneticisi olan Alberto Ciurana'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği açıkladı.
Sosyal medyadan Alberto Ciurana ile beraber çekildiği fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, paylaşımına"Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası ünlü televizyoncuya başsağlığı yorumları yapıldı.
Geçtiğimiz haftalarda da Acun Ilıcalı'nın acı haberle dünyası başına yıkıldı. Hem çocukluk arkadaşı hem de iş arkadaşı Esat Yontuç'un annesi hayatını kaybetti.
Duygusal bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, acısını yazıya döktü. Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı:
''Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun.''