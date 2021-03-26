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Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'nın arkadaşı için yazdıkları yürekleri burktu

Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'nın arkadaşı için yazdıkları yürekleri burktu

Medya patronu Acun Ilıcalı, yakın arkadaşını kaybedince sosyal medya hesabından yazdıklarıyla yürekleri burktu.

Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'nın arkadaşı için yazdıkları yürekleri burktu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Ilıcalı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda TV Azteca'nın yöneticisi olan Alberto Ciurana'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği açıkladı.

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Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'nın arkadaşı için yazdıkları yürekleri burktu

Sosyal medyadan Alberto Ciurana ile beraber çekildiği fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, paylaşımına"Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası ünlü televizyoncuya başsağlığı yorumları yapıldı.

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Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'nın arkadaşı için yazdıkları yürekleri burktu

Geçtiğimiz haftalarda da Acun Ilıcalı'nın acı haberle dünyası başına yıkıldı. Hem çocukluk arkadaşı hem de iş arkadaşı Esat Yontuç'un annesi hayatını kaybetti.

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Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'nın arkadaşı için yazdıkları yürekleri burktu

Duygusal bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, acısını yazıya döktü. Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı:

''Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun.''

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