Yakalandığı hastalık sonrası bir anda dünyanın en çirkin kadını oldu

"Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter" cümlesine hemen hemen herkes hayatları boyunca en az bir kez duymuştur. Bu cümlenin en canlı örneği, 1800'lü yıllarda İngiltere'de yaşanı. Mary Ann Webster ismindeki kadı,n güzelliği ile herkesi büyülerken, yakalandığı Akromegali hastalığı sonrası bir anda inanılmaz bir değişime girerek güzelliğini kaybetti ve dünyanın en çirkin kadını olarak gösterildi. İşte hayat hikayesi ile oldukça dikkat çeken Mary Ann Webster’in başından geçenler…