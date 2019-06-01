Yakalama kararı çıkartıldığı söyleniyordu Rafet El Roman sessizliğini bozdu
Geçtiğimiz günlerde hakkında 'yakalama kararı çıkarıldığı tüm haber sitelerinde dolaşan Rafet El Roman, avukatı aracılığıyla ilk kez açıklama yaptı.
Rafet El Roman, eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan'a sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis istemiyle yargılanıyordu. Ancak Roman hakkında mahkemeye adresini bildirmediği takdirde yakalama emri çıkarılmasına karar verildiği öğrenilmişti.
Konu hakkında günlerdir sessizliğini koruyan Rafet El Roman, çıkan bu haberler hakkında avukatı aracılığıyla da olsa ilk kez bir açıklama yaptı. İşte El Roman cephesinden gelen ilk açıklama;
Spekülatif iddialar: “Müvekkilim hakkında son birkaç gündür basında, sosyal medyada ve diğer medya organlarında çeşitli birtakım spekülatif iddialar yer alması hasebiyle işbu hususlara ilişkin cevap hakkımızın doğması nedeniyle açıklama yapma zarureti doğmuştur.
Gündemde yer edinme amacı: Konunun muhatabı Atilla Kaplakarslan tarafından ileri sürülerek yargıya intikal eden yakışıksız iddialar tümüyle müvekkilin kamuoyu nezdinde itibarını zedelemek, gündemde yer edinebilmek amacıyla ortaya atılmıştır.