Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Aslıhan Gürbüz'ün Azerbaycanlı Cazibe'ye, Hakan Yılmaz'ın ise başrolü paylaştığı Yahşi Cazibe dizisi, 2010 ile 2012 yılları arasında ekranlarda fırtına estirirken, bu yapımın en akılda kalıcı karakterlerinden biri olan Simge'ye ise başarılı oyuncu Hande Katipoğlu hayat vermişti.

Dönemin en ses getiren oyuncularından biri olan Katipoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle herkesi şaşırttı, kimse o olduğuna inanmadı.