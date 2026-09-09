Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı
Unutulmaz komedi dizisi Yahşi Cazibe'de canlandırdığı "Simge" karakteriyle ve ''Mağdurum da mağdurum'' repliğiyle hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, yıllar sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Ancak başarılı oyuncunun geçirdiği büyük değişim izleyicileri şaşkına çevirdi ve sosyal medyada gündem oldu.
Aslıhan Gürbüz'ün Azerbaycanlı Cazibe'ye, Hakan Yılmaz'ın ise başrolü paylaştığı Yahşi Cazibe dizisi, 2010 ile 2012 yılları arasında ekranlarda fırtına estirirken, bu yapımın en akılda kalıcı karakterlerinden biri olan Simge'ye ise başarılı oyuncu Hande Katipoğlu hayat vermişti.
Dönemin en ses getiren oyuncularından biri olan Katipoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle herkesi şaşırttı, kimse o olduğuna inanmadı.
Kemal'in uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Simge olarak ekranlardan boy gösteren Hande Katipoğlu, bu karakterle ve ''Mağdurum da mağdurum'' repliğiyle hafızalarda yer edindi.
Hande Katipoğlu, Yahşi Cazibe dizisinin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi projelerde boy gösterdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik'in yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara döndü.
SON HALİ GÜNDEMDE
Sarı saçları ile hafızalara kazınan oyuncu, Evlilik Güzeldir için kısa kahverengi saçları ve sade görünümüyle kamera karşısına geçti. Oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu.
Hande Katipoğlu'na sosyal medyada; 'Resmen başkası olmuş', 'Asla tanıyamadım', 'Gerçek mi bu ama konuşması hala aynı', 'Ne kadar da değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.