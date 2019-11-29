Yağmurda saçların kabarmaması için...

Yağmurla havada saçların kabarmaması için etkili bir kaç yöntemi sizin için derledik. İster düz saçlı olun ister kıvırcık isterseniz fön çektirmiş olun isterseniz doğal saçınızla dışarı çıkın yağmurlu havalar hemen hemen her saç tipinde kabarma, yapışma ve elektriklenmeye neden olabilir. Biz de yağmur mevsiminin başladığı şu günlerde saçların yağmurlu havada kabarmamasını sağlayan bir kaç ipucunu derledik. İşte yağmurlu havada saçlarınızın kabarmaması için yapmanız gerekenler...

Kabarma karşıtı şampuan ve krem kullanın: Eğer saçlarınız kabarmaya meyilli ise, bakıma ve disipline banyoda başlayın. Kabaran saçlar için etkili bir şampuan ve saç kremi ikilisi güzellik rutininiz için iyi bir başlangıç.