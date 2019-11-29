Yağmurda saçların kabarmaması için...
Yağmurda saçlarınızın kabarmaması için ilk yapmanız gereken kabarma karşıtı şampuan ve krem kullanmak, saçlarınızı hızlıca kurutmak, suya dayanıklı şekillendirici kullanmak ve saçlarınız ıslakken ellememeniz gerekiyor. İşte yağmurda saçlarınızın kabarmaması için yapmanız gerekenlerin diğerleri...
Yağmurla havada saçların kabarmaması için etkili bir kaç yöntemi sizin için derledik. İster düz saçlı olun ister kıvırcık isterseniz fön çektirmiş olun isterseniz doğal saçınızla dışarı çıkın yağmurlu havalar hemen hemen her saç tipinde kabarma, yapışma ve elektriklenmeye neden olabilir. Biz de yağmur mevsiminin başladığı şu günlerde saçların yağmurlu havada kabarmamasını sağlayan bir kaç ipucunu derledik. İşte yağmurlu havada saçlarınızın kabarmaması için yapmanız gerekenler...
Kabarma karşıtı şampuan ve krem kullanın: Eğer saçlarınız kabarmaya meyilli ise, bakıma ve disipline banyoda başlayın. Kabaran saçlar için etkili bir şampuan ve saç kremi ikilisi güzellik rutininiz için iyi bir başlangıç.
Suya dayanıklı koruyucu ve şekillendirici kullanın: Sizin nasıl bir yağmurluğa ihtiyacınız varsa saçlarınızın da üzerlerinde koruyucu bir tabaka oluşturacak ürünlere ihtiyacı var. Duş sonrası suya dayanıklı şekillendirici ve koruyucu ürünlerle, ıslanıp yoldan çıkacak saçlarınızı sabitleyin.
Saçlarınızı ellemeyin: Saçlarınızı fazla ellemek ve sık bir fırça kullanmak da saçların elektriklenmesine sebep olabilir. Islanan saçlarınızı tekrar düzene sokmak ve şekillendirmek için geniş dişli bir tarak tercih edin.
Hızlıca kurutun: Saçları hızlı kurutmak elektriklenmeye karşı iyi bir önlem. Kendi kendine yavaşça kuruyan saçlarda saç pulları yönsüz bir şekilde kuruyarak daha çok kabarmaya sebep oluyor. Bunun için ıslanan saçlarınızı hemen kurutmaya özen gösterin. Saç kurutma makinesine erişiminiz yoksa el kurutucularla ya da en azından bir kağıt havluyla saçtaki fazla suyu giderin.