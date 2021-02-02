Yağmur ve soğuk hava İstanbul'dan gidiyor! Sıcaklar 20 dereceye kadar çıkacak
İSTANBUL hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; yarından sonra yağmur ve soğuk hava İstanbul’u terk edecek. Bu hafta yurdun batı ve güney kesimleriyle Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkacak.
Bu hafta ülke genelinde yağışlar azalacak. Ülkeyi etkisi altına alan lodos nedeniyle sıcaklık ortalamının 7 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahminlere göre; yarın yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.
Bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Manisa'nın il merkezi ile batı ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı (Kuşadası, Söke, Didim) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların etkisiyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar oluşabilir.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde de (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran) kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.