Yağmur ve soğuk hava İstanbul'dan gidiyor! Sıcaklar 20 dereceye kadar çıkacak

Bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Manisa'nın il merkezi ile batı ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı (Kuşadası, Söke, Didim) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.