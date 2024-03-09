Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.