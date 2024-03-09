Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Buna göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.