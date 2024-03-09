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Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!

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Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

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Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!

Buna göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji uyardı!

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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